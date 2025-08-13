Denilson e Diego brilham na Messi Blue Denilson e Diego brilham na Messi Blue No último dia 8 de agosto, a Stanley 1913 transformou a Lagoa Rodrigo de Freitas em um verdadeiro... Revista Manchete|Do R7 13/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h19 ) twitter

Revista Manchete

Denilson e Diego brilham na Messi Blue No último dia 8 de agosto, a Stanley 1913 transformou a Lagoa Rodrigo de Freitas em um verdadeiro palco de celebração ao futebol e à paixão brasileira pelo esporte. Durante a Blue Hour — aquele momento mágico logo após o pôr do sol, quando o céu ganha tons azulados — aconteceu o Jogo Monumental, uma partida especial que marcou o lançamento da coleção Messi Blue, segunda colaboração da marca com Lionel Messi.

