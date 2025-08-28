Logo R7.com
Dia de Nhoque: 7 dicas imperdíveis

Dia 29 é Dia de Nhoque: 7 dicas imperdíveis onde comer Prepare o garfo e não se esqueça da moeda: o Dia do Nhoque chegou! Tradicionalmente...

Revista Manchete|Do R7

Dia 29 é Dia de Nhoque: 7 dicas imperdíveis onde comer Prepare o garfo e não se esqueça da moeda: o Dia do Nhoque chegou! Tradicionalmente comemorado todo dia 29, o famoso nhoque da fortuna promete trazer sorte e prosperidade. A tradição manda que você coma os primeiros sete pedaços de pé e coloque uma nota ou moeda de qualquer valor embaixo do prato. Quem sabe, assim, a sorte também cai no seu prato!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra os melhores lugares para saborear essa delícia!

