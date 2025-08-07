Do trio elétrico ao Blue Note: Armandinho Dadi Do trio elétrico ao palco do Blue Note: Armandinho Dadi Na sexta-feira, 8 de agosto, a partir das 22h30, o palco intimista do Blue... Revista Manchete|Do R7 07/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Do trio elétrico ao palco do Blue Note: Armandinho & Dadi Na sexta-feira, 8 de agosto, a partir das 22h30, o palco intimista do Blue Note Rio será transformado pela energia contagiante de Armandinho Macêdo e Dadi Carvalho. Dois ícones da música brasileira sobem juntos ao palco para um encontro artístico que celebra tradição, ritmo e história — caprichosamente embalados pela elegância do espaço em Copacabana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra mais sobre essa experiência musical única!

Leia Mais em Revista Manchete:

Alcione celebra o samba no Vivo Rio

Beth Goulart protagoniza monólogo inspirado em Clarice Lispector

Fairmont Rio celebra 6 anos com festa inesquecível