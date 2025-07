Doar Fashion: onde estilo encontra solidariedade Doar Fashion: onde estilo encontra solidariedade Doar Fashion 2025: moda com propósito e solidariedade que transforma A contagem regressiva... Revista Manchete|Do R7 28/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h38 ) twitter

Doar Fashion 2025: moda com propósito e solidariedade que transforma A contagem regressiva já começou: falta pouco para a edição 2025 do Doar Fashion, um dos eventos mais elegantes e generosos do Rio de Janeiro. Nos dias 16 e 17 de agosto, a charmosa Casa Santa Ignez, na Gávea, se transforma em um verdadeiro centro de moda solidária, onde sustentabilidade, estilo e impacto social caminham juntos.

