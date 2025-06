Duas irmãs e um Casamento com Maitê Proença Maitê Proença e Debora Olivieri estrelam comédia inédita Prepare-se para rir, se emocionar e refletir com Duas Irmãs Um Casamento... Revista Manchete|Do R7 03/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Maitê Proença e Debora Olivieri estrelam comédia inédita. Prepare-se para rir, se emocionar e refletir com Duas Irmãs & Um Casamento, comédia inédita no Brasil, escrita pelo consagrado dramaturgo inglês Peter Quilter e dirigida por Ernesto Piccolo. Sucesso na Europa, a peça estreia no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea, trazendo uma história divertida, sensível e atual sobre os laços familiares e os desafios da maturidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra todos os detalhes dessa comédia imperdível!

Leia Mais em Revista Manchete:

IRA! Acústico 20 Anos no Vivo Rio

Sorvetes juninos invadem o Rio

Exposição “Ancestral: Afro-Américas” no CCBB