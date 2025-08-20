Eleninha: o point intimista da cidade Eleninha: o point intimista da cidade O Eleninha surgiu como a versão mais despojada e intimista do restaurante Elena, sua casa-irmã... Revista Manchete|Do R7 20/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h20 ) twitter

O Eleninha surgiu como a versão mais despojada e intimista do restaurante Elena, sua casa-irmã no Horto, ocupando um casarão histórico tombado pelo IPHAN e trazendo música ao vivo, coquetelaria criativa e clima descontraído para complementar a experiência gastronômica do Elena. Charmoso, despretensioso e cheio de personalidade, nasceu para ser daqueles lugares que a gente descobre quase por acaso e depois não consegue mais deixar de frequentar. Instalado em um casarão tombado pelo IPHAN, parte do conjunto histórico da Chácara do Algodão, o bar se espalha pela calçada em mesas ao ar livre e guarda, lá dentro, apenas 40 lugares — o que torna a experiência ainda mais intimista e acolhedora. Recentemente, o Eleninha foi eleito o Melhor Bar do Rio de Janeiro pelo prêmio Rio Show de Gastronomia, reconhecimento que reforça sua qualidade e relevância na cena carioca.

Para saber mais sobre esse encantador espaço, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

