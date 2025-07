Entrevista do Mês: Sávio Neves Sávio Neves A TRAJETÓRIA DO MINEIRO APAIXONADO PELO RIO Ele se considera um “mineiroca”, o bom mineiro com alma carioca. Sávio Neves... Revista Manchete|Do R7 27/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h57 ) twitter

Revista Manchete

Ele se considera um “mineiroca”, o bom mineiro com alma carioca. Sávio Neves é engenheiro, empresário e presidente do Trem do Corcovado. Nascido na cidade de São João del-Rei, pertencente a uma família tradicional no cenário político de Minas e do Brasil, ele, que estampa a capa da Revista Manchete desta edição, conta sua história de prosperidade no setor de turismo.

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Sávio Neves e seus projetos inovadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

