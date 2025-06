Exposição “Ancestral: Afro-Américas” no CCBB Exposição “Ancestral: Afro-Américas” estreia no CCBB Reunindo cerca de 160 obras de artistas negros do Brasil e dos Estados Unidos... Revista Manchete|Do R7 02/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h17 ) twitter

Exposição “Ancestral: Afro-Américas” estreia no CCBB Reunindo cerca de 160 obras de artistas negros do Brasil e dos Estados Unidos, a exposição “Ancestral: Afro-Américas” estreia no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro no dia 4 de junho de 2025. Com direção artística de Marcello Dantas e curadoria de Ana Beatriz Almeida, a mostra propõe uma profunda reflexão sobre os legados do deslocamento forçado de povos africanos e suas manifestações nas artes visuais, destacando as conexões culturais e históricas entre afrodescendentes dos dois países.

