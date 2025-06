Exposição “Retratistas do Morro” no MAR Exposição “Retratistas do Morro”: a história das favelas no MAR O Museu de Arte do Rio (MAR) apresenta a exposição “Retratistas do... Revista Manchete|Do R7 17/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h17 ) twitter

Exposição "Retratistas do Morro": a história das favelas no MAR O Museu de Arte do Rio (MAR) apresenta a exposição "Retratistas do Morro", que oferece ao público uma nova perspectiva sobre a história recente da fotografia brasileira. A mostra apresenta o olhar sensível de fotógrafos que, há mais de meio século, registram a vida nas periferias urbanas de Minas Gerais, especialmente no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte – a segunda maior favela do Brasil.

