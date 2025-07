Fábio Jr. na Farmasi Arena Romantismo e emoção: Fábio Jr. na Farmasi Arena Romântico, carismático e dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira,... Revista Manchete|Do R7 28/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h38 ) twitter

Revista Manchete

Romantismo e emoção: Fábio Jr. na Farmasi Arena Romântico, carismático e dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Fábio Jr. está de volta ao Rio de Janeiro com a turnê "Bem mais que os meus 20 e poucos anos". O show acontece no dia 9 de agosto, na moderna Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, e promete uma noite memorável para fãs de todas as gerações.

Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

