Festa Ybera – 20 anos no Roxy
Uma noite de glamour para celebrar a revolução da beleza brasileira
Em uma atmosfera de sofisticação...
Revista Manchete|Do R7
26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 )

Em uma atmosfera de sofisticação e brilho, o Roxy Diner Show, no Rio de Janeiro, foi palco de uma comemoração memorável no dia 25 de agosto: os 20 anos da Ybera Paris, marca brasileira de cosméticos capilares profissionais de luxo que conquistou o mundo. Fundada em Nova Friburgo pelo casal visionário Johnathan e Sauana Alves, a empresa começou com vendas porta a porta e, ao longo de duas décadas, transformou-se em referência internacional em inovação e qualidade.

Para saber mais sobre essa celebração incrível e a trajetória da Ybera, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

