Festival de Inverno Rio celebra a música brasileira com shows históricos
Revista Manchete|Do R7
17/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h17 )

Festival de Inverno Rio celebra a música brasileira com shows históricos Encontros musicais para emocionar e aquecer os corações. Assim promete ser a 8ª edição do Enel Festival de Inverno Rio, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho e 1, 2 e 3 de agosto, na Marina da Glória. Este ano, o festival traz nomes inéditos no palco do evento, como Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Zé Ramalho, Gloria Groove e João Gomes, que vão transformar a estação mais fria do ano em momentos inesquecíveis e cheios de calor humano.

