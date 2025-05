Festival Extravaganza em Hong Kong Festival Extravaganza promove intercâmbio cultural entre Brasil e China em Hong Kong Evento reúne música, dança, gastronomia e ações... Revista Manchete|Do R7 22/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Giovanna Zoccoli

Festival Extravaganza promove intercâmbio cultural entre Brasil e China em Hong Kong Evento reúne música, dança, gastronomia e ações sociais para aproximar Brasil e China em uma experiência única. Um intercâmbio cultural entre Brasil e China é a proposta da primeira edição do Festival Extravaganza, que será realizado de 27 a 29 de junho, em Hong Kong. O lançamento oficial do evento aconteceu na cidade do Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra todos os detalhes deste evento imperdível!

Leia Mais em Revista Manchete:

Imperdível: Norah Jones no Rio dia 27 de maio

Tiramisù: 3 dicas para o Dia do Café

Concertos Candlelight chegam ao Rio