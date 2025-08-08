“Ficções” volta aos palcos com Vera Holtz “Ficções” volta aos palcos cariocas com Vera Holtz De volta ao Rio, espetáculo Ficções celebra sucesso de público com Vera Holtz... Revista Manchete|Do R7 08/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h18 ) twitter

Revista Manchete

“Ficções” volta aos palcos cariocas com Vera Holtz De volta ao Rio, espetáculo Ficções celebra sucesso de público com Vera Holtz no palco Após uma consagrada temporada pelo Brasil, o espetáculo Ficções retorna à cena carioca, trazendo de volta a força cênica de Vera Holtz. Entre os dias 8 e 24 de agosto, o público poderá conferir a montagem no Teatro Adolpho Bloch, que comemora sua impressionante trajetória com 330 apresentações e mais de 145 mil espectadores.

