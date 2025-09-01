FORA DA CAIXA: o poder de recomeçar
FORA DA CAIXA: Uma comédia dramática que fala sobre recomeços, autoconhecimento e a coragem de mudar. Com direção de Marcos Ácher, texto de Dani Fritzen e atuações de Dani Fritzen e Mario Neto, o espetáculo apresenta a trajetória de Ana, uma mulher de 40 anos que, após o fim de um casamento, precisa reorganizar a vida em uma nova casa. Entre caixas cheias de lembranças, ela divide o palco com Edu (Mario Neto), seu alter ego, em diálogos intensos, sensíveis e bem-humorados.
Para saber mais sobre essa emocionante obra e suas reflexões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.
