GADO ANGUS

O Aberdeen Angus é uma raça pura, sem cruzamentos, originária da Escócia, no século XIX. É uma das mais antigas do planeta e tem sido aperfeiçoada com pesquisas e melhoramento genético ao longo de mais de duzentos anos. O Angus chegou ao Brasil em 1906 e rapidamente se tornou uma das mais importantes raças para a produção de carne de alta qualidade. Nos últimos anos, vem ganhando destaque com os cortes gourmet. Além do Brasil, também é criada na Argentina, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, assim como na Europa. As características da carne, levemente marmoreada, suculenta e tenra, propagam sua fama de uma das mais saborosas do mundo.

Para saber mais sobre essa raça impressionante e sua importância na pecuária brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

