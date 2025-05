Gajos D’Ouro: o melhor da cozinha lusa Gajos D’Ouro: o melhor da cozinha lusa no coração do Rio Para quem quer viver uma experiência gastronômica com alma portuguesa, bem... Revista Manchete|Do R7 09/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Gajos D’Ouro: o melhor da cozinha lusa no coração do Rio Para quem quer viver uma experiência gastronômica com alma portuguesa, bem aqui na zona sul do Rio, o restaurante Gajos D’Ouro, localizado em Ipanema, é uma excelente opção.

Consulte no nosso parceiro Revista Manchete e descubra todos os detalhes sobre essa experiência única!

Leia Mais em Revista Manchete:

MAR apresenta a mostra “Dança Barbot!”