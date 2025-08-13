Logo R7.com
Grandes Shows no Rio Gastronomia

O Jockey Vai Tremer: Grandes Shows no Rio Gastronomia O Rio Gastronomia está com tudo! De 14 a 17 de agosto, o Jockey Club Brasileiro recebe uma programação musical de peso — com grandes nomes como Titãs, Buchecha, Paulinho Moska e IZA se apresentando no palco principal.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

