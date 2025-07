Grupo Cataratas: Turismo, Experiência, Sustentabilidade Considerada uma das principais empresas de turismo sustentável do país, o Grupo Cataratas segue ampliando seus investimentos em atrações... Revista Manchete|Do R7 25/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h58 ) twitter

Considerada uma das principais empresas de turismo sustentável do país, o Grupo Cataratas segue ampliando seus investimentos em atrações turísticas. Responsável pela administração dos parques AquaRio, Paineiras Corcovado, BioParque do Rio, Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional de Jericoacoara, Marco das Três Fronteiras e EcoNoronha, agora prepara-se para o lançamento do oitavo empreendimento: o AquaFoz.

Para saber mais sobre as inovações e o impacto do Grupo Cataratas no turismo sustentável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

