Grupo Vilarejo Apresenta Club.V em Evento Exclusivo no Theatro Municipal O Grupo Vilarejo escolheu o icônico Theatro Municipal do Rio...

Grupo Vilarejo Apresenta Club.V em Evento Exclusivo no Theatro Municipal O Grupo Vilarejo escolheu o icônico Theatro Municipal do Rio de Janeiro para lançar, em grande estilo, o Club.V, seu novo programa de relacionamento e incentivo voltado para agências de turismo parceiras. O evento, realizado na quinta-feira, 7 de agosto, reuniu nomes de destaque do trade turístico em uma noite marcada por sofisticação e propósito.

