Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Grupo Vilarejo Apresenta Club.V

Grupo Vilarejo Apresenta Club.V em Evento Exclusivo no Theatro Municipal O Grupo Vilarejo escolheu o icônico Theatro Municipal do Rio...

Revista Manchete

Revista Manchete|Do R7

Revista Manchete

Grupo Vilarejo Apresenta Club.V em Evento Exclusivo no Theatro Municipal O Grupo Vilarejo escolheu o icônico Theatro Municipal do Rio de Janeiro para lançar, em grande estilo, o Club.V, seu novo programa de relacionamento e incentivo voltado para agências de turismo parceiras. O evento, realizado na quinta-feira, 7 de agosto, reuniu nomes de destaque do trade turístico em uma noite marcada por sofisticação e propósito.

Consulte no nosso parceiro Revista Manchete para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Revista Manchete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.