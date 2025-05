Guia MICHELIN 2025 Cenário carioca brilha no Guia MICHELIN 2025 com novas estrelas Os apreciadores do Guia MICHELIN já podem contar com a edição de 2025... Revista Manchete|Do R7 13/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h07 ) twitter

Cenário carioca brilha no Guia MICHELIN 2025 com novas estrelas Os apreciadores do Guia MICHELIN já podem contar com a edição de 2025, que acaba de sair do forno. O melhor da gastronomia carioca e paulistana se reuniu no hotel Rosewood São Paulo, na capital paulista, no dia 12 de maio, para descobrir o Guia MICHELIN Rio de Janeiro & São Paulo 2025, conhecer suas novas Estrelas e celebrar o 125º aniversário da publicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra todos os detalhes sobre as novas estrelas da gastronomia!

