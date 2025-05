Helicóptero: Quando o Céu é o Limite QUANDO O CÉU É O LIMITE Diferentemente do avião, cuja paternidade recai sobre Santos Dumont e os irmãos Orville e Wilbur Wright, não... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Diferentemente do avião, cuja paternidade recai sobre Santos Dumont e os irmãos Orville e Wilbur Wright, não se tem registros sobre os inventores do helicóptero. O que se sabe é que muitos nomes participaram do processo de criação e desenvolvimento dessa aeronave, como Louis Breguet, Paul Cornu, Juan de La Cierva y Codorniu, Émile Berliner, Igor Sikorsky e até mesmo o polímata Leonardo da Vinci, que rabiscou um projeto inovador conhecido como parafuso aéreo, em 1493.

Para saber mais sobre a fascinante história e os modelos de helicópteros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Camila Farani

Seu Pet também merece um SkinCare

Previdência Social e Novas Relações