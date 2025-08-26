IC WEEK Rio 2025 IC WEEK Rio 2025: o maior evento de casamento do Brasil está de volta! Seja no campo, na serra, na praia ou no coração da cidade, os... Revista Manchete|Do R7 26/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

IC WEEK Rio 2025: o maior evento de casamento do Brasil está de volta! Seja no campo, na serra, na praia ou no coração da cidade, os casamentos acontecem em todos os cantos do Brasil ao longo do ano, impulsionando um setor que movimenta centenas de milhares de reais e gera oportunidades em diversas áreas da economia.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Turismo: GRAMADO

40 anos do Natal Luz em Gramado

Leo Jaime e Ricardo Leão no Blue Note Rio