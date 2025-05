Imperdível: Norah Jones no Rio dia 27 de maio Norah Jones está de volta ao Brasil em 2025! A cantora, compositora e pianista norte-americana — uma das grandes vozes da música contemporânea... Revista Manchete|Do R7 22/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Norah Jones está de volta ao Brasil em 2025! A cantora, compositora e pianista norte-americana — uma das grandes vozes da música contemporânea — retorna ao país para três apresentações como parte da turnê mundial de seu novo álbum, Visions. No Rio de Janeiro, o show acontece no dia 27 de maio, no Vivo Rio.

Não perca a chance de ver essa artista incrível ao vivo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Tiramisù: 3 dicas para o Dia do Café

Concertos Candlelight chegam ao Rio

Vanessa da Mata agita o Rio com novo show