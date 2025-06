IRA! Acústico 20 Anos no Vivo Rio IRA! Acústico 20 Anos – dia 7 de junho no Vivo Rio No dia 7 de junho, o IRA! sobe ao palco do Vivo Rio com o espetáculo IRA! Acústico... Revista Manchete|Do R7 03/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h17 ) twitter

IRA! Acústico 20 Anos – dia 7 de junho no Vivo Rio No dia 7 de junho, o IRA! sobe ao palco do Vivo Rio com o espetáculo IRA! Acústico 20 Anos. Uma noite de celebração, nostalgia e muito rock nacional. Você não pode ficar de fora! Para celebrar os 20 anos de um dos momentos mais marcantes de sua trajetória, o IRA! prepara uma turnê especial em 2025, revisitando o repertório do lendário Acústico MTV em formato intimista. Com a presença de músicos de apoio, a banda recria a atmosfera envolvente do projeto que conquistou o Brasil, aproximando ainda mais o público dessa experiência inesquecível.

Não perca a chance de reviver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

