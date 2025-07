Ivan Lins Celebra 80 Anos no Vivo Rio Ivan Lins Celebra 80 Anos no Palco do Vivo Rio Prepare-se para uma noite inesquecível! No dia 26 de julho, às 21h, o Vivo Rio recebe... Revista Manchete|Do R7 15/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h58 ) twitter

Ivan Lins Celebra 80 Anos no Palco do Vivo Rio. Prepare-se para uma noite inesquecível! No dia 26 de julho, às 21h, o Vivo Rio recebe a estreia nacional do emocionante show Ivan Lins 80, uma celebração à vida e à obra de um dos maiores nomes da música brasileira.

116 anos do Theatro Municipal

Refúgio gastronômico carioca: Casa Horto