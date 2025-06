Jorge Aragão celebra 50 anos de carreira Jorge Aragão celebra 50 anos de carreira com show no Vivo Rio No dia 12 de julho, o palco do Vivo Rio recebe um dos maiores nomes do... Revista Manchete|Do R7 17/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h17 ) twitter

Jorge Aragão celebra 50 anos de carreira com show no Vivo Rio. No dia 12 de julho, o palco do Vivo Rio recebe um dos maiores nomes do samba brasileiro: Jorge Aragão. O artista apresenta o espetáculo “Jorge Aragão – 50 Anos de Poesia”, uma celebração à sua trajetória marcada por sucessos que atravessam gerações. Não perca a chance de vivenciar essa celebração única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete. Leia Mais em Revista Manchete: O Porteiro: a comédia que abre sorrisos

