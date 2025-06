Jorge Vercillo e The Manhattans Semana dos Namorados no Vivo Rio: Jorge Vercillo e The Manhattans Nos dias 12 e 13 de junho, o cantor e compositor Jorge Vercillo sobe... Revista Manchete|Do R7 10/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h17 ) twitter

Semana dos Namorados no Vivo Rio: Jorge Vercillo e The Manhattans Nos dias 12 e 13 de junho, o cantor e compositor Jorge Vercillo sobe ao palco do Vivo Rio para celebrar três décadas de uma carreira marcada por grandes conquistas. Com mais de 1 bilhão de reproduções nas plataformas digitais, trilhas sonoras em novelas e uma série de sucessos nacionais e internacionais, o espetáculo "Jorge Vercillo 30" promete encantar o público com uma experiência única.

