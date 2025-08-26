Kleiton Kledir celebram 50 anos de carreira
Kleiton & Kledir celebram 50 anos de carreira no Teatro Ipanema Durante quatro terças-feiras de setembro — dias 2, 9, 16 e 23 — o projeto Terças no Ipanema recebe uma das duplas mais emblemáticas da música brasileira: Kleiton & Kledir. Em clima intimista e formato acústico, os irmãos Ramil conduzem o público por uma verdadeira viagem musical pelos seus 50 anos de trajetória, repleta de histórias, sucessos e emoção.
