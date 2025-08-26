Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Kleiton Kledir celebram 50 anos de carreira

Kleiton Kledir celebram 50 anos de carreira no Teatro Ipanema Durante quatro terças-feiras de setembro — dias 2, 9, 16 e 23 — o projeto...

Revista Manchete

Revista Manchete|Do R7

Revista Manchete

Kleiton & Kledir celebram 50 anos de carreira no Teatro Ipanema Durante quatro terças-feiras de setembro — dias 2, 9, 16 e 23 — o projeto Terças no Ipanema recebe uma das duplas mais emblemáticas da música brasileira: Kleiton & Kledir. Em clima intimista e formato acústico, os irmãos Ramil conduzem o público por uma verdadeira viagem musical pelos seus 50 anos de trajetória, repleta de histórias, sucessos e emoção.

Não perca a chance de vivenciar essa celebração única da música brasileira! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.