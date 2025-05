Lady Gaga em Copa Lady Gaga em Copa e Todo Mundo no Rio! Após os megashows de Madonna (em 2024) e Lady Gaga, em 3 de maio deste ano, mais três shows... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h36 ) twitter

Revista Manchete

Lady Gaga em Copa e Todo Mundo no Rio! Após os megashows de Madonna (em 2024) e Lady Gaga, em 3 de maio deste ano, mais três shows desse porte estão confirmados para o próximo triênio. “Todo Mundo no Rio” é uma série de grandes shows musicais internacionais realizados na praia de Copacabana, promovidos pela prefeitura do Rio, com produção da Bonus Track e patrocínio da cerveja Corona. Em entrevista à Revista Manchete, o diretor da Ambev no Rio de Janeiro, Guilherme Machado, confirmou a realização de mais três shows nesse porte, consolidando o mês de maio como uma data de celebração cultural da cidade. A iniciativa coloca o Rio de Janeiro em evidência no cenário internacional, como um destino de eventos de grande magnitude.

Para saber mais sobre o impacto desse evento incrível, consulte a matéria completa na Revista Manchete.

