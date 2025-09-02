Leila Pinheiro celebra 45 anos de carreira: Viva Meu Samba
Leila Pinheiro celebra 45 anos de carreira com o show Viva Meu Samba. No dia 10 de setembro, o Teatro Riachuelo Rio recebe Leila Pinheiro em comemoração aos seus 45 anos de carreira. O espetáculo Viva Meu Samba marca o reencontro da artista com o gênero, 12 anos após a estreia de Eu Canto Samba. Desta vez, Leila divide o palco com o parceiro de longa data Pretinho da Serrinha, convidado especial da noite.
