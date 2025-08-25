Leo Jaime e Ricardo Leão no Blue Note Rio
No dia 5 de setembro, o Blue Note Rio recebe o espetáculo “As Canções que Queríamos Ter Escrito”, um encontro musical único no palco com Leo Jaime e Ricardo Leão. Leo Jaime é cantor, compositor e ator, referência da música brasileira desde os anos 1980, conhecido por seu estilo irreverente e voz marcante. Ricardo Leão é vocalista e intérprete talentoso, com grande experiência em shows e projetos musicais de alto nível.
