Leo Jaime e Ricardo Leão no Blue Note Rio

No dia 5 de setembro, o Blue Note Rio recebe o espetáculo “As Canções que Queríamos Ter Escrito”, um encontro musical único no palco com Leo Jaime e Ricardo Leão. Leo Jaime é cantor, compositor e ator, referência da música brasileira desde os anos 1980, conhecido por seu estilo irreverente e voz marcante. Ricardo Leão é vocalista e intérprete talentoso, com grande experiência em shows e projetos musicais de alto nível. Não perca a chance de vivenciar essa experiência musical incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete. Leia Mais em Revista Manchete: “As Bruxas de Salém” no Teatro Casa Grande

