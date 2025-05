Leoni e Leo Gandelman, dias 16 e 17 no Blue Note Leoni e Leo Gandelman se apresentam nos dias 16 e 17 no Blue Note Leoni celebra 40 anos de estrada em um show repleto de sucessos,... Revista Manchete|Do R7 12/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leoni e Leo Gandelman se apresentam nos dias 16 e 17 no Blue Note. Leoni celebra 40 anos de estrada em um show repleto de sucessos, no dia 16 de maio, revisitando canções que marcaram sua trajetória. Com um setlist quase didático, ele apresenta hits do Kid Abelha (“Pintura Íntima”, “Fixação”, “Como Eu Quero”, “Por Que Não Eu?”, “Os Outros”), dos Heróis da Resistência (“Só Pro Meu Prazer”, “Esse Outro Mundo”, “Dublê de Corpo”) e de sua carreira solo (“Garotos II”, “Temporada das Flores”, “As Cartas Que Eu Não Mando”). O final da apresentação reserva uma sequência de sucessos dançantes como “Lágrimas e Chuva”, “Fórmula do Amor” e “Exagerado”, para incendiar a plateia. Aproveitando o formato intimista da casa, nesta temporada especial no Blue Note Rio Leoni será acompanhado pelo filho, Antonio Leoni (guitarra e vocais). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Revista Manchete: Beth Goulart em espetáculo homenageando Clarice Lispector

Capital do Samba 2025 chega nos dias 17 e 18 de maio

Seu Jorge e Vanessa da Mata agitam o Rio