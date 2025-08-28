Logo R7.com
MAM Rio: exposição de Bia Lessa pelos 120 anos da Light

MAM Rio recebe exposição de Bia Lessa pelos 120 anos da Light Imagine caminhar por um espaço onde a luz não apenas ilumina, mas transforma. Onde cada fio, cada sombra e cada projeção contam uma história sobre o tempo, a percepção e a energia que move nossas vidas. É esse convite que a instalação Anos-Luz, da renomada diretora e multiartista Bia Lessa, faz ao público carioca — uma celebração poética e sensorial dos 120 anos da Light, no coração do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra todos os detalhes dessa experiência única!

