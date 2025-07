MUITAS HISTÓRIAS COM SABOR ESPECIAL MUITAS HISTÓRIAS COM SABOR ESPECIAL O aroma delicado do agridoce já entrega um pouco do que está por vir, na medida em que os sentidos... Revista Manchete|Do R7 25/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

O aroma delicado do agridoce já entrega um pouco do que está por vir, na medida em que os sentidos são intensificados ao som da parrilla. Com alegria e amor, o chef Monnier apresenta sua arte ao preparar uma receita de pato grelhado com purê de baroa e legumes assados, finalizado com o clássico molho gastrique.

Para saber mais sobre essa deliciosa história e a arte do chef Frédéric Monnier, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Casa Firjan: Onde a Cultura Resgata o Passado e Vive o Futuro

Cadeg: Uma Casa Portuguesa

Paulo Ricardo XL: 40 anos de sucessos