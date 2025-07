O Direito no Berço do Brasil DISCUTINDO O DIREITO NO BERÇO DO BRASIL A Revista Manchete foi a Portugal acompanhar os debates do Seminário de Verão de Coimbra, que... Revista Manchete|Do R7 27/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h57 ) twitter

DISCUTINDO O DIREITO NO BERÇO DO BRASIL A Revista Manchete foi a Portugal acompanhar os debates do Seminário de Verão de Coimbra, que completa 30 anos, e o XIII Fórum de Lisboa. Os eventos reuniram autoridades dos Três Poderes, juristas e acadêmicos para discutirem temas relevantes e contemporâneos que estão balizando o futuro da sociedade. As palestras proporcionaram o diálogo jurídico internacional a partir de bases históricas com visão prospectiva. Guerra, inteligência artificial, dignidade climática, política de drogas e proteção de minorias foram alguns dos muitos temas debatidos.

