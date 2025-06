Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos com show no Rio Os Paralamas do Sucesso celebram seus 40 anos de carreira com um grande show... Revista Manchete|Do R7 02/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h17 ) twitter

Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos com show no Rio. Os Paralamas do Sucesso celebram seus 40 anos de carreira com um grande show na Farmasi Arena, na Zona Oeste da cidade, neste dia 7 de junho. Ícones do rock brasileiro, o grupo marcou gerações com sucessos como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados” e “Óculos”, que seguem conquistando novos ouvintes a cada ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e não perca a chance de viver essa noite histórica!

