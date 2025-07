Paulo Ricardo XL: 40 anos de sucessos Paulo Ricardo XL: 40 anos de sucessos em show histórico no Rio Um dos maiores nomes da música brasileira, Paulo Ricardo comemora quatro... Revista Manchete|Do R7 23/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h17 ) twitter

Paulo Ricardo XL: 40 anos de sucessos em show histórico no Rio Um dos maiores nomes da música brasileira, Paulo Ricardo comemora quatro décadas de carreira com a grandiosa turnê Paulo Ricardo XL, que chega ao Rio de Janeiro no dia 8 de agosto, no palco do Qualistage, em uma apresentação especial e repleta de emoção.

