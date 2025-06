Peça A Baleia A Baleia: Sucesso no cinema, agora nos palcos com José de Abreu Após mais de uma década longe dos palcos, José de Abreu faz um aguardado... Revista Manchete|Do R7 17/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h17 ) twitter

A Baleia: Sucesso no cinema, agora nos palcos com José de Abreu

Após mais de uma década longe dos palcos, José de Abreu faz um aguardado retorno ao teatro com um dos papéis mais desafiadores de sua carreira. Em cartaz no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro, o ator protagoniza a versão brasileira de “A Baleia”, obra do premiado dramaturgo norte-americano Samuel Hunter.

Para saber mais sobre essa emocionante produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

