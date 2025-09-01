Pilotis au Brésil: exposição inédita de Alvaro Seixas
Pilotis au Brésil: exposição inédita de Alvaro Seixas ocupa o Shopping Leblon Shopping Leblon celebra 200 anos de relações França-Brasil...
Pilotis au Brésil: exposição inédita de Alvaro Seixas ocupa o Shopping Leblon. Shopping Leblon celebra 200 anos de relações França-Brasil com programação especial. O Shopping Leblon preparou uma agenda cultural exclusiva em homenagem ao bicentenário das relações diplomáticas entre França e Brasil. Até outubro, o público poderá vivenciar experiências que conectam arte, moda e lifestyle, reforçando a vocação do empreendimento como espaço de encontro e difusão cultural.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra todos os detalhes dessa exposição imperdível!
