Rio Celebra 6 Anos da Patrulha Maria da Penha

Revista Manchete

No dia 5 de agosto, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de um momento simbólico e necessário: a celebração dos 6 anos da Patrulha Maria da Penha, programa que tem feito a diferença na vida de milhares de mulheres ao oferecer proteção, acolhimento e resposta efetiva diante da violência doméstica.

Para saber mais sobre essa importante celebração e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

