Rio Gastronomia 2025: 15 Anos de Sabores, Cultura e Emoção
Rio Gastronomia 2025: 15 Anos de Sabores, Cultura e Emoção O Rio Gastronomia 2025 chega com uma edição histórica para celebrar seus...
O Rio Gastronomia 2025 chega com uma edição histórica para celebrar seus 15 anos, transformando o Jockey Club Brasileiro, na Gávea, em um verdadeiro palco de sabores, cultura e música. O festival acontece em três finais de semana — de 14 a 17, 21 a 24 e 28 a 31 de agosto — com horários que variam entre 17h e 00h durante a semana e das 12h até a meia-noite aos sábados e domingos.
O Rio Gastronomia 2025 chega com uma edição histórica para celebrar seus 15 anos, transformando o Jockey Club Brasileiro, na Gávea, em um verdadeiro palco de sabores, cultura e música. O festival acontece em três finais de semana — de 14 a 17, 21 a 24 e 28 a 31 de agosto — com horários que variam entre 17h e 00h durante a semana e das 12h até a meia-noite aos sábados e domingos.
Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.
Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.
Leia Mais em Revista Manchete:
Leia Mais em Revista Manchete: