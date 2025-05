Rir e emocionar: Antes do Ano que Vem Mariana Xavier retorna com Antes do Ano que Vem ao Rio de Janeiro e celebra os três anos de sucesso do espetáculo em uma temporada... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 10h16 ) twitter

Revista Manchete

Mariana Xavier retorna com Antes do Ano que Vem ao Rio de Janeiro e celebra os três anos de sucesso do espetáculo em uma temporada especial. Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, a peça chega ao Teatro Copacabana Palace a partir de 22 de maio, após passar por 23 cidades e reunir mais de 50 mil espectadores. O monólogo, escrito sob medida para o talento de Mariana Xavier, apresenta uma série de mulheres em situações-limite na noite da virada do ano.

Não perca a chance de se emocionar e rir com este espetáculo incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

