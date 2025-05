Roberta Sá no Circo Voador Roberta Sá no Circo Voador No sábado, dia 24 de maio, Roberta Sá sobe ao palco do Circo Voador para celebrar os 20 anos do álbum Braseiro... Revista Manchete|Do R7 18/05/2025 - 11h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 11h23 ) twitter

Roberta Sá no Circo Voador No sábado, dia 24 de maio, Roberta Sá sobe ao palco do Circo Voador para celebrar os 20 anos do álbum Braseiro, em uma única apresentação. A cantora e compositora estará acompanhada por uma banda formada por bateria, percussão, violão, cavaquinho e baixo, para cantar o repertório do disco na íntegra, além de outros sucessos que marcaram suas duas décadas de carreira discográfica.

