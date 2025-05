ROXY DINNER SHOW ROXY DINNER SHOW:O espetáculo dos bastidores A Broadway carioca tem nome: Roxy Dinner Show. Essa megaprodução recebeu o título de patrimônio... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h36 ) twitter

ROXY DINNER SHOW:O espetáculo dos bastidores A Broadway carioca tem nome: Roxy Dinner Show. Essa megaprodução recebeu o título de patrimônio imaterial do estado e a casa é considerada um dos “Melhores Lugares do Mundo”, segundo a revista norte-americana Time. Por trás desse grande espetáculo, há muitos profissionais envolvidos, tanto no corpo artístico quanto na cozinha, e esses bastidores ganham protagonismo nesta matéria.

