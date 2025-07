Segurança da Mulher Seguraça da mulher UMA PAUTA ESSENCIAL Imagine um grande encontro de nomes representativos de diferentes segmentos, mas com um objetivo... Revista Manchete|Do R7 27/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h18 ) twitter

Revista Manchete

Seguraça da mulher UMA PAUTA ESSENCIAL Imagine um grande encontro de nomes representativos de diferentes segmentos, mas com um objetivo em comum: a segurança da mulher. Foi o que aconteceu no Seminário Mulheres com Segurança 2025, promovido pela Revista Manchete com o apoio do Detran-RJ. Aqui, você confere os melhores momentos desse evento tão importante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e fique por dentro de tudo sobre a segurança da mulher!

