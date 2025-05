Seu Jorge e Vanessa da Mata agitam o Rio Seu Jorge e Vanessa da Mata agitam o Rio com novos shows em maio Seu Jorge apresenta “Baile à la Baiana”: uma celebração musical das... Revista Manchete|Do R7 12/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 09h07 ) twitter

Revista Manchete

Seu Jorge e Vanessa da Mata agitam o Rio com novos shows em maio. Seu Jorge apresenta "Baile à la Baiana": uma celebração musical das influências cariocas e baianas, no dia 17 de maio, na casa de shows da Barra da Tijuca. Com 11 faixas, o novo trabalho é uma celebração da riqueza cultural do Brasil e um marco na carreira do cantor, que se consolidou como um dos artistas mais versáteis e criativos da música brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e fique por dentro de todos os detalhes!

