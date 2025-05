Seu Pet também merece um SkinCare SEU PET TAMBÉM MERECE UM SKINCARE Você já não sabe mais o que fazer com aquele coça coça do seu animalzinho? Ele fica tão agoniado... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Você já não sabe mais o que fazer com aquele coça coça do seu animalzinho? Ele fica tão agoniado que até esfrega o bumbum no chão, não é? Isso sem falar da queda de pelo e da vermelhidão da pele. Foram vários tratamentos e dali a pouco, pronto, lá está ele se coçando de novo e você, claro, sofre junto. Mais comum do que se imagina, a dermatite é uma das principais queixas nos consultórios veterinários.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra como cuidar da pele do seu pet!

Leia Mais em Revista Manchete:

Previdência Social e Novas Relações

ROXY DINNER SHOW

GADO ANGUS