Sofisticação e Glamour no coração de Copacabana Luxo da contemporaneidade aliado ao modernismo dos anos 1950 tornaram-se combinações perfeitas que denotam a grandiosidade e o requinte... Revista Manchete|Do R7 15/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Luxo da contemporaneidade aliado ao modernismo dos anos 1950 tornaram-se combinações perfeitas que denotam a grandiosidade e o requinte do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. O hotel cinco estrelas, localizado na avenida Atlântica e o primeiro da rede na América do Sul, corrobora com o cenário esplendoroso proporcionado pela Princesinha do Mar.

Consulte no nosso parceiro Revista Manchete para ler a matéria completa e descobrir mais sobre o luxo e as experiências oferecidas pelo Fairmont Rio.

Leia Mais em Revista Manchete:

CASA70RIO reúne talentos da arte e do design

Guia MICHELIN 2025

Beth Goulart em espetáculo homenageando Clarice Lispector