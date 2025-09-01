Logo R7.com
Sombrinha – 50 anos de carreira no Vivo Rio

Sombrinha – 50 anos de carreira no Vivo Rio No dia 8 de setembro, às 21h, o Vivo Rio abre suas portas para um espetáculo que vai muito...

Revista Manchete

No dia 8 de setembro, às 21h, o Vivo Rio abre suas portas para um espetáculo que vai muito além de um show: será a celebração de meio século de samba na voz e no violão de Sombrinha, um dos maiores compositores da música brasileira.

