Sombrinha – 50 anos de carreira no Vivo Rio
Sombrinha – 50 anos de carreira no Vivo Rio No dia 8 de setembro, às 21h, o Vivo Rio abre suas portas para um espetáculo que vai muito...
No dia 8 de setembro, às 21h, o Vivo Rio abre suas portas para um espetáculo que vai muito além de um show: será a celebração de meio século de samba na voz e no violão de Sombrinha, um dos maiores compositores da música brasileira.
No dia 8 de setembro, às 21h, o Vivo Rio abre suas portas para um espetáculo que vai muito além de um show: será a celebração de meio século de samba na voz e no violão de Sombrinha, um dos maiores compositores da música brasileira.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra mais sobre essa celebração imperdível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra mais sobre essa celebração imperdível!
Leia Mais em Revista Manchete:
Leia Mais em Revista Manchete: